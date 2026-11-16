Con el propósito de generar espacios de reflexión, sensibilización y diálogo en torno a la diversidad, la inclusión y la equidad, la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (FACIATEC) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) llevó a cabo el 3er Foro de Interculturalidades, Inclusión y Género, con un programa de conferencias dirigido a la comunidad universitaria.

Durante el encuentro, especialistas, representantes institucionales y participantes compartieron experiencias sobre los retos que enfrentan distintos sectores de la sociedad en materia de inclusión y respeto a la diversidad.

Entre las ponencias presentadas por estudiantes de la Facultad destacó “Mujeres con autismo, invisibles ante la sociedad”, a cargo de Ana Carolina Barboza González; “Estigma en la salud mental”, impartida por Sebastián Quintana Monge; y “Tras la máscara: Mi experiencia como estudiante neurodivergente”, presentada por Wendy Yazmín Sotelo Valle, quienes abordaron distintas perspectivas sobre la neurodivergencia y la importancia de visibilizar estas realidades.

Asimismo, representantes de la Subdirección de Grupos Vulnerables del Municipio de Chihuahua compartieron información sobre los “Programas municipales para la atención e inclusión de personas con discapacidad”, así como acerca de las herramientas tecnológicas y aplicaciones móviles que contribuyen a facilitar la autonomía y participación de personas ciegas o con discapacidad visual.

A través de este encuentro, la UACH fortalece su compromiso con la construcción de espacios universitarios más incluyentes, donde el reconocimiento de las diferencias, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos sean fundamentales para el desarrollo de una sociedad más consciente, participativa y equitativa.