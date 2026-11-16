La mayoría de los vuelos afectados en México por las fallas en los sistemas de comunicación del control aéreo de Estados Unidos se había regularizado en las primeras horas del día, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Las restricciones aplicadas por las autoridades estadounidenses el 13 de noviembre afectaron los itinerarios de 193 vuelos y a 18 mil 2 pasajeros en aeropuertos mexicanos, de acuerdo con el balance difundido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

“Claro que hubo afectaciones sobre los retrasos, las demoras a los propios pasajeros; ya se han ofrecido disculpas por parte de las líneas aéreas”, dijo Rodríguez durante la conferencia matutina.

La secretaria señaló que el gobierno mexicano recibió un informe oficial sobre las afectaciones y sostuvo que las operaciones comenzaron a regularizarse desde el día previo. No detalló cuántos vuelos permanecían demorados al momento de su declaración.

La AFAC explicó que las fallas afectaron a diversos centros de control de tránsito aéreo en Estados Unidos, por lo que la Administración Federal de Aviación de ese país impuso restricciones temporales como medida preventiva de seguridad.

Las aeronaves que se encontraban en aeropuertos mexicanos con destino a Estados Unidos debieron permanecer en tierra mientras continuaban las restricciones. Los problemas también provocaron retrasos y cancelaciones en la red aérea estadounidense.

La autoridad mexicana informó que la Administración Federal de Aviación notificó el levantamiento de las restricciones a las 19:44 horas del 13 de noviembre, tiempo del centro de México, tras lo cual comenzó la reanudación gradual de operaciones

.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos, ya que la recuperación de las operaciones podía variar según el itinerario.