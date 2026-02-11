Inspiran a niñas juarenses a incursionar en las ciencias y la tecnología en La Rodadora

Con el objetivo de motivar a niñas juarenses a construir un futuro en las áreas científicas y tecnológicas, mujeres especialistas en disciplinas como biología, cibernética y ciencias de la computación ofrecieron una serie de conferencias y actividades interactivas la mañana de este 11 de febrero en el museo interactivo La Rodadora, en el Parque Central.

Durante las conferencias, las asistentes no solo escucharon las experiencias de las ponentes, sino que también participaron en distintas dinámicas mediante las cuales aprendieron conceptos científicos de forma práctica y accesible. A través de ejercicios y explicaciones adaptadas a su edad, las niñas pudieron comprender mejor temas relacionados con la tecnología, la investigación y la innovación.

Los organizadores explicaron que la finalidad del evento fue que las menores conocieran ejemplos reales de mujeres profesionistas con distintos niveles de formación académica, desde licenciaturas e ingenierías hasta maestrías y doctorados en diversas ramas de la ciencia. Entre las panelistas hubo científicas, doctoras e ingenieras que compartieron su trayectoria académica y profesional, demostrando que es posible desarrollarse con éxito en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.

Tras las pláticas, las asistentes recorrieron diversos módulos de exposición donde se presentaron proyectos científicos y tecnológicos de manera interactiva. En cada espacio se les explicó el funcionamiento de los modelos y se realizaron demostraciones para despertar su interés por la investigación.

Uno de los módulos que más llamó la atención fue el instalado por la UACJ, donde se mostró cómo la integración de materiales específicos en telas permite dotarlas de distintas funciones, evidenciando la aplicación de la ciencia en la vida cotidiana y en el desarrollo de nuevas tecnologías.

Además, se habilitaron otros espacios enfocados en ciencias de la computación, tecnología, cibertecnología y biología, donde las niñas pudieron acercarse a conceptos básicos y resolver dudas directamente con especialistas.

El evento formó parte de las actividades conmemorativas del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y buscó sembrar en las participantes la inquietud por explorar carreras que impulsen el desarrollo científico y tecnológico de la región.