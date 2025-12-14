Inicio » Instalan nuevos Puntos Limpios a tu Colonia
Ciudad Juárez

Instalan nuevos Puntos Limpios a tu Colonia

Con el propósito de facilitarle a la ciudadanía la disposición adecuada de los residuos voluminosos, la Dirección de Limpia instaló nuevos cuatro Puntos Limpios a tu Colonia.

Gibran Solís, titular de la dependencia, informó que los contenedores se ubican en la calle Carolina, dentro del fraccionamiento La Parcela, y otro más en las calles Almeja y Vela, del fraccionamiento Boca del Río.

También están en las calles Obsidiana y Tepetate, a un costado del parque en la colonia Libertad, así como en las calles Senderos de Talamanca y Senderos de Quintanar, a un lado del parque en la colonia Senderos de San Isidro.

Estos espacios permanecen desde ayer y hasta el lunes 15 de diciembre y el objetivo es hacer uso correcto de los contenedores, colocando los residuos dentro de los mismos.

Los vecinos pueden depositar llantas, muebles, tiliches u objetos en desuso pero se restringe el uso a las desponchadoras.

El director de Limpia dijo que la intención de este programa es brindar un servicio ordenado y efectivo a la comunidad, por lo que pidió no dejar residuos alrededor de los contenedores, ya que eso complica la maniobra de los camiones recolectores.

La dependencia prohíbe tirar tierra, escombro y residuos peligrosos, además el contenedor estará cerrado por las noches.

