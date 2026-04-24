Ciudad Juárez, Chihuahua.– La asociación civil Espacio y Cultura que implementó el proyecto “Hazlo Posible: jóvenes como agentes de cambio” reconoció públicamente la participación activa de decenas de jóvenes que formaron parte la iniciativa enfocada en fortalecer la cultura de paz y la prevención social en esta frontera.

Durante el desarrollo del programa, las y los participantes destacaron por su entusiasmo, compromiso y disposición para integrarse en diversas actividades como foros, cursos, talleres y brigadas comunitarias. De acuerdo con la asociación, esta respuesta confirma el papel clave de las juventudes en la construcción de comunidades más seguras, solidarias y participativas.

El proyecto contó con el respaldo de instituciones educativas de nivel medio superior que facilitaron sus espacios para la realización de las actividades. Entre ellas, se reconoció especialmente la colaboración de Edgar Nevárez Ortiz, director del Colegio de Bachilleres Plantel No. 16; Ernesto Luján Escobedo, director de CONALEP III; Flor Judith Perales Reyes, directora de la Escuela Preparatoria Estatal 8420 Zaragoza; y Pedro Moreno Martínez, subdirector de la misma institución, quienes brindaron apoyo institucional para hacer posible cada una de las acciones.

Asimismo, se destacó la participación de conferencistas, ponentes y talleristas que compartieron su experiencia y conocimientos con los jóvenes. Entre ellos se encuentran Juventino Torres, Esteban González, Juan Vega, Javier Luevano, Wilfrido Ibarra Lizárraga, Adrián Martínez Mendoza, Guadalupe Sotelo Díaz y Jesús Miguel Vázquez Hernández, quienes contribuyeron a la formación y sensibilización de los asistentes.

El esfuerzo también contó con el respaldo de autoridades municipales, entre ellos Sebastián Aguilera Brenes, Director de Participación Ciudadana; Antonio Salas Martínez, Director de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez. Así como del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien impulsó acciones enfocadas en fortalecer la participación juvenil y la construcción de paz en la ciudad.

Finalmente, la asociación extendió su agradecimiento al equipo operativo de Espacio y Cultura y a todas las personas involucradas en la logística, organización y ejecución del proyecto, subrayando que el trabajo conjunto fue clave para el éxito de esta iniciativa.

La organización concluyó reiterando que este tipo de esfuerzos colectivos no solo fortalecen la prevención social, sino que también siembran esperanza y abren nuevas oportunidades para las juventudes juarenses.