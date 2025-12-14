José Luis Téllez más conocido como Crazy 33, quedó inmortalizado en un mural por su compromiso y dedicación al deporte de la lucha libre juarense.

En una sencilla pero calurosa ceremonia luchadores, locutores y familias completas acudieron a la develación del enorme mural ubicado en la calle 16 de Septiembre 4370, de la colona Durango a un costado de la Barbacoa El Sancho, patrocinador del homenaje.

Los recuerdos de las acciones de antaño sobre el pancracio se escuchaban entre los asistentes, mientras el Crazy 33 saludaba visiblemente emocionado uno a uno.

“Estoy muy agradecido con el Sancho, porque de ser su cliente pase a ser su amigo y muy agradecido como patrocinador de todos mis eventos, estoy feliz, “comentó el homenajeado.

Era la época de los años ochenta cuando el Crazy 33, comenzaba a abrirse paso en el deporte de las llaves y los costalazos, en el antiguo gimnasio Josué Neri Santos, donde Rocky Star , Baby Sharon, Cinta de Oro, Flama Roja entre otros, eran los ídolos fronterizos.

Su perseverancia y hambre de surgir entre los gladiadores de antaño, lo llevó a la Arena México donde logró despojar de máscaras y cabelleras a sus contrarios, entre ellos los luchadores del momento, los Brazos.

Después vino la gira de los triunfos como campeón internacional, llevando el nombre de Ciudad Juárez a Guatemala, Panamá, Estados Unidos y seleccionado en Japón, entre otros países.

Por su parte, el Presidente de la Comisión de Lucha Libre Ráfaga, atestiguó el momento en que fue develada la imagen del juarense.

“Este mural fomenta y recuerda a nuestras leyendas, no solo en la lucha libre sino en cualquier deporte porque dieron su vida por Ciudad Juárez,” comentó el también luchador.

Fueron más de 80 horas de trazos y pinceladas las que los artistas Omar Villanueva y Bandido invirtieron para terminar esta obra.

“Un proyecto muy noble, más que un trabajo para nosotros fue un placer homenajear al Crazy 33 es una leyenda fronteriza, ojalá existieran más empresas que apoyen estos proyectos que dignifican a los deportistas por su legado,” concluyó el pintor.

Después de la ceremonia, los asistentes se tomaron fotos con el Crazy 33 en el mural y degustaron una barbacoa.