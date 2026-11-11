La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), mantiene un operativo de mantenimiento en el colector Tarento, así como de atención a los brotes de aguas residuales registrados en el cruce de la Carretera Juárez Porvenir y calle Rivera del Salado, donde durante las últimas semanas ha trabajado con maquinaria especializada y cuadrillas operativas para retirar el azolve y basura acumulados al interior de la tubería.

El ingeniero Antonio Gámez, Coordinador de Alcantarillado del Distrito 2 de la JMAS, explicó que, los trabajos se han realizado diariamente con equipos Vactor y Guzzler, además de retroexcavadoras, camiones de volteo y personal operativo, con los que se han retirado llantas, basura y tierra.

“Durante las últimas semanas hemos realizado jornadas de trabajo extensas en esta zona. Además de atender los brotes, ingresamos a la tubería para inspeccionarla y detectamos que tiene aproximadamente un metro de azolve acumulado, por lo que ahora venimos con este equipo especializado para retirarlo”, explicó.

Como parte de estas labores, la JMAS incorporó dos equipos especializados de desazolve que permitirán retirar el material acumulado dentro del colector.

Detalló que, los equipos estarán trabajando de lunes a viernes, durante las próximas semanas, en un horario de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, principalmente sobre la calle Rivera del Salado, donde aproximadamente 600 metros del colector presentan acumulación de azolve.

Asimismo, señaló que, gran parte del material que se encuentra dentro de la tubería ingresa al drenaje durante las lluvias, cuando el agua arrastra basura, tierra y piedras que entran por las alcantarillas, reduciendo el espacio disponible para que las aguas residuales circulen y provocando brotes en distintos puntos.

“Cuando llueve la gente levanta las alcantarillas para que se vaya el agua de lluvia por ahí, sin embargo, la corriente arrastra todo e ingresa al colector y en lugar de que tenga espacio el agua para fluir, la tubería se encuentra llena de esta basura y genera los brotes de aguas residuales”, agregó.

Finalmente, informó que, debido a la presencia de la maquinaria, se pide a los automovilistas transitar con precaución, ya que las labores ocuparán un carril de la calle Rivera del Salado, desde la carretera Juárez-Porvenir hasta la calle Piedras Negras.

La JMAS continuará con estos trabajos de mantenimiento para mejorar el funcionamiento del colector y mantener en mejores condiciones la red de alcantarillado de la ciudad.