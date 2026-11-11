La Fiscalía General del Estado, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de los imputados Jacob Ivan Q. G., y Jonathan Fabián M. B., por los delitos de secuestro agravado y robo, cometidos el 27 de octubre del año en curso, en Ciudad Juárez.

El Ministerio Público de la Unidad de Robo de Autos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, acreditó la probable responsabilidad del imputado por hechos sucedidos en un domicilio de la colonia Ampliación Ladrillera Felipe Ángeles.

De acuerdo a la investigación ministerial, los imputados amagaron y privaron de la libertad a la víctima, y se apoderaron de un vehículo Nissan, línea Sentra, modelo 2014, así como de artículos y objetos del hogar.

Los imputados fueron detenidos en el término de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, consideró lo expuesto por la representación social, para resolver la situación jurídica de los imputados, a quienes impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe mencionar que el Juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.