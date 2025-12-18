A pocos días de la celebración navideña, cientos de juarenses acuden de última hora al tianguis de “las segundas” ubicadas detrás de Teto’s Car, en busca de regalos y de los ingredientes necesarios para la cena de Navidad.

Este mercado popular, que se instala todos los martes y jueves, se ha convertido en una opción accesible para las familias que buscan precios más bajos ante el incremento en el costo de diversos productos durante la temporada decembrina.



En el lugar es posible encontrar una amplia variedad de artículos, entre ellos juguetes, ropa, electrónicos, herramientas y otros productos, tanto nuevos como de segunda mano, lo que atrae a compradores de distintos puntos de la ciudad.



“Aprovechamos El Buen Fin, pero ahora buscamos los precios baratos en las segundas”, comentó uno de los compradores, quien señaló que recorrer este tianguis permite ajustar el presupuesto familiar.



Otros asistentes destacaron que, además de regalos, también es posible adquirir muebles y artículos para el hogar a bajo costo, lo que convierte a este punto en una alternativa atractiva para quienes buscan ahorrar durante las fiestas decembrinas.