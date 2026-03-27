El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 13 años y ocho meses de cárcel, dictada en un procedimiento abreviado en contra de Edward Alexis D. E., por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

Los datos de prueba expuestos por parte del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género durante el proceso penal, fueron determinantes para que el ahora sentenciado se apegará a un procedimiento especial abreviado en el que aceptó que intentó privar de la vida a su madre.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 09 de agosto del año 2025, en el interior de un domicilio de la colonia Puerto Anapra y/o Rancho Anapra, golpeó y lesionó con un arma punzo cortante a su víctima en el abdomen, pero no pudo consumar el homicidio por causas ajenas a su voluntad, ya que intervinieron terceras personas para auxiliar a la víctima.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, analizó las pruebas y argumentos incriminatorios para dictar la pena de prisión en contra de Edward Alexis D. E., la cual cumplirá internado en el Centro de Reinserción Social número 3