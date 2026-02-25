-Trabaja en la modernización del sistema de semáforos para el cual se prepara la licitación.

Como parte de las acciones para mejorar la movilidad en la ciudad, el Gobierno Municipal trabaja en el proyecto de modernización de los semáforos en la ciudad, informó el Presidente Cruz Pérez Cuéllar.

Informó que ya se prepara la licitación, sólo se trabaja en cuestiones técnicas y no se tarda mucho para que salga.

Comentó que también se proyecta la creación de un centro de mando, que estará en las instalaciones del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), ya que se tuvo una remodelación y se puede aprovechar el espacio, además que permitirá generar un ahorro en el proyecto.

Para tener un programa de semaforización integral y efectiva se proyecta la creación de un centro de mando especializado, infraestructura con la que actualmente no cuenta el municipio para la gestión integral del sistema de semaforización, comentó.

Agregó que también se contempla la renovación de un número importante de semáforos en la ciudad, en lo que se incluye también una actualización estética y tecnológica.

Estos nuevos semáforos también deben incorporar inteligencia artificial a través de la Internet, que le permita recopilar datos en tiempo real sobre movilidad y flujo vehicular, similar a lo que ocurre en otras ciudades del mundo.

Dijo que es posible que el proyecto se concrete este año, comenzando con la licitación, pero advirtió que está diseñado en varias etapas, por lo que su implementación continuará en 2027 y se espera que las próximas administraciones le den seguimiento para consolidar el sistema en toda la ciudad.

Mencionó que para esto se tiene un presupuesto de 300 millones de pesos, la mayor parte provienen de recursos de Seguridad Pública, es decir, aproximadamente 200 millones y el resto, alrededor de 100 millones provengan de recursos municipales.