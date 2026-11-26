El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua invita al público en general y población derechohabientes a acudir a una jornada de donación altruista de sangre que se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre en el Hospital General Regional (HGR) No. 2 con objeto de fortalecer las reservas sanguíneas y contribuir a salvar vidas.

Esta jornada se realizará en el Centro de Colecta del HGR No. 2, ubicado en la Avenida Vicente Guerrero No. 8560 Col. Las Quintas de Ciudad Juárez, en un horario de las 7:00 de la mañana a las 3 de la tarde.

Esta jornada busca promover una cultura de donación voluntaria, responsable y permanente, además de reforzar la disponibilidad de sangre para atender emergencias, tratamientos especializados y procedimientos médicos complejos.

La titular del Banco de Sangre del HGR No. 2, doctora Alejandra Palacios Ramos, especialista en hematología, recordó que la sangre es un recurso vital que no puede fabricarse artificialmente, por lo que su disponibilidad depende de la solidaridad de quienes deciden donar.

Además, explicó que cada unidad recolectada puede beneficiar a varias personas y representar una oportunidad para mejorar la salud y la calidad de vida de pacientes de todas las edades.

Por otra parte destacó que realizar esta jornada en sábado permite ampliar las oportunidades de participación y facilita a las personas que debido a sus horarios laborales no pueden acudir de lunes a viernes por sus horarios laborales y también tengan la oportunidad de sumarse a esta causa altruista.

Para convertirse en donador o donadora es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, mantenerse bien hidratado, evitar el consumo de alimentos con alto contenido de grasa durante las 24 horas previas a la donación y también evitar haber consumido alcohol en los últimos tres días.

El IMSS Chihuahua reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse a esa acción solidaria y contribuir a fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud en beneficio de quienes más lo necesitan.