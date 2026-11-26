El Gobierno del Estado de Chihuahua rechazó categóricamente las versiones que señalan que la campaña electoral de María Eugenia Campos Galván, en 2021, habría recibido recursos de organizaciones criminales, y solicitó formalmente al periódico estadounidense The New York Times rectificar y precisar la información publicada sobre el tema.

A través de un posicionamiento dirigido a Steve Fisher, de The New York Times, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, José Luis Martínez sostuvo que las acusaciones carecen de sustento acreditado y negó que Guillermo Zuany Portillo haya recaudado, aportado o canalizado recursos ilícitos en beneficio de la entonces candidata.

En el documento, la administración estatal cuestionó la manera en que se construyó la información periodística, particularmente el uso de fuentes anónimas y las referencias a un supuesto reporte del gabinete de seguridad del Gobierno federal que, de acuerdo con el artículo, respaldaría los señalamientos.

El Gobierno de Chihuahua aseguró que, antes de la publicación, el medio solicitó su postura sobre una posible investigación federal relacionada con Zuany Portillo; sin embargo, señaló que el contenido finalmente publicado presentó una versión distinta, sustentada en declaraciones de funcionarios mexicanos anónimos y en un documento que, afirmó, nunca le fue mostrado.

La administración estatal consideró que esta situación le impidió responder puntualmente a las acusaciones y cuestionó que el periódico no identificara ante sus lectores la procedencia institucional de las fuentes, sus posibles intereses ni la naturaleza del documento utilizado para sustentar la información.

Otro de los puntos centrales de la respuesta tiene que ver con el cargo que desempeñaba Guillermo Zuany Portillo durante la campaña electoral de 2021. Según el Gobierno estatal, en ese momento era coordinador regional de la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado, durante la administración del entonces gobernador Javier Corral Jurado, actualmente senador de Morena.

Con este argumento, el Gobierno de Chihuahua sostuvo que Zuany no formaba parte de la estructura de seguridad de la candidata ni de su partido, sino de una institución que dependía de una administración distinta, cuya Fiscalía incluso habría procesado penalmente a Campos Galván durante aquella contienda electoral.

Asimismo, el posicionamiento señala que ninguna autoridad federal, estatal o electoral ha notificado, requerido o mencionado a la gobernadora, a su campaña o al actual Gobierno estatal por los hechos referidos en la publicación.

Respecto a Guillermo Zuany Portillo, la administración estatal informó que la Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de aprehensión en su contra el 16 de octubre de 2026, por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos y falsedad ante la autoridad. Añadió que, desde esa fecha, lo considera prófugo de la justicia.

El documento también aclara que el Gobierno de Chihuahua no ha sostenido comunicación con el FBI en relación con Zuany Portillo y que tampoco tuvo conocimiento de la carta que, según la publicación, habría enviado el Gobierno mexicano a esa agencia estadounidense.

En su solicitud al diario, el Gobierno estatal planteó seis puntos concretos: incorporar su rechazo a las acusaciones; precisar que la gobernadora no ha sido requerida ni investigada por esos hechos; informar sobre el cargo que desempeñaba Zuany en 2021; aclarar las circunstancias de la orden de aprehensión en su contra; transparentar la procedencia y los posibles intereses de las fuentes anónimas, y precisar que cualquier comunicación con el FBI correspondió al Gobierno federal y no a la administración estatal.

Finalmente, el Gobierno de Chihuahua solicitó al periodista Steve Fisher que proporcione o describa con precisión el apartado del supuesto reporte del gabinete de seguridad en el que se sustenta la afirmación sobre el financiamiento de la campaña de 2021, a fin de conocer los elementos utilizados y tener oportunidad de responder.

La administración estatal reiteró que la gobernadora María Eugenia Campos no ha sido investigada, notificada ni requerida por autoridad alguna en relación con los señalamientos publicados y sostuvo que los lectores tienen derecho a conocer tanto la procedencia de las acusaciones como el contexto institucional en el que se formularon.

El Gobierno del Estado concluyó que se reserva el derecho de hacer pública tanto la comunicación enviada a The New York Times como la respuesta que reciba del medio estadounidense.