La diputada local Xóchitl Contreras cuestionó las declaraciones del presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel, quien calificó como ilegal la designación del jurisdiccional de la Zona 1 de la Liga Estatal de Béisbol realizada por el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, argumentando que requiere “forzosamente” el aval del alcalde.

“Presidente municipal, antes de declarar que algo es ilegal, debería revisar lo que establece la ley. ¿En qué artículo de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Chihuahua dice que usted tiene que autorizar ese nombramiento? ¡Que nos lo diga! Porque una cosa es tener facultades municipales para fomentar el deporte y otra muy distinta es inventarse facultades de veto que la ley no le concede”.

Xóchitl Contreras señaló que los artículos 1 y 26 de la ley estatal establecen que su aplicación corresponde al Ejecutivo del Estado a través del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, mientras que los artículos 32 al 36 delimitan las competencias municipales: fomentar el deporte, coordinarse con el Instituto y registrar clubes y ligas municipales. En ninguno aparece un aval del alcalde para las designaciones de la Liga Estatal. Asimismo, los artículos 54 y 55 reconocen que las asociaciones deportivas se organizan conforme a sus estatutos y que, una vez registradas, colaboran con el Gobierno Estatal en el ejercicio de funciones públicas delegadas.

“Si considera que existe una ilegalidad, que presente el fundamento jurídico y las pruebas. Nadie pide un cheque en blanco: todas las autoridades y organismos deportivos deben ceñirse a la ley y a los estatutos. Pero el alcalde no puede convertir su autorización personal en un requisito legal que no está demostrado”.

La legisladora recordó además que fue el propio presidente municipal quien, en octubre, presentó en su conferencia semanal a otro jurisdiccional para la Primera Zona. “Entonces, ¿con base en qué artículo lo designó él? ¿O la ley solo aplica cuando la decisión no sale de su oficina?”.

¡QUÉ CURIOSO! EL APOYO DEL ESTADO SÍ ES BIENVENIDO, PERO SUS DECISIONES LE MOLESTAN

La legisladora también cuestionó la postura del alcalde frente a la participación del Gobierno del Estado en el deporte juarense.

“¡Qué curioso! Cuando se trata del apoyo institucional y de contar con un escenario como el Estadio Juárez para que jueguen los Indios, ahí sí es bienvenido el Gobierno del Estado. Pero cuando se trata de decisiones deportivas, entonces resulta que hay intromisión”.

“El Gobierno del Estado ha demostrado con hechos que le interesa apoyar y fomentar el deporte en nuestra frontera. ¿Entonces el apoyo estatal sí les sirve, pero las decisiones institucionales solamente son válidas cuando tienen la autorización del alcalde? ¡No confundamos las cosas!”.

Xóchitl Contreras enfatizó que el béisbol es parte de la identidad de Ciudad Juárez y no debe convertirse en una disputa por el control político.

“Los Indios son de su afición y de los juarenses, no del presidente municipal. Gobernar no significa querer controlar todo ni pretender que cada decisión pase por su escritorio”.

Finalmente, exigió al presidente municipal que haga público el fundamento legal del supuesto aval que reclama y llamó a que el proceso se conduzca con apego a la ley y a los estatutos de la Liga, en beneficio de los peloteros y la afición.

“Presidente municipal, si tiene razón, demuéstrelo jurídicamente. La ley no se interpreta a conveniencia ni las facultades públicas se inventan mediante declaraciones. ¡El béisbol es de los juarenses, no de los políticos! El deporte necesita apoyo, coordinación y resultados, no funcionarios que confundan sus atribuciones con su voluntad personal”, concluyó.