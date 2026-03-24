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Nuevo rostro en Educación: Roberto Anaya toma el control en la Zona Norte

by Eduardo Huízar
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Ciudad Juárez.– La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, designó a Roberto Anaya Moreno como nuevo titular de la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte, con sede en Ciudad Juárez.

La presentación del nuevo funcionario ante la estructura educativa estuvo a cargo de Federico Acevedo Muñoz, subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), quien dio la bienvenida al nuevo responsable de la política educativa en la región fronteriza.

Anaya Moreno es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cuenta con una maestría en Leyes por la University of Texas at Austin, y actualmente desarrolla su tesis doctoral en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante.

En su trayectoria, ha combinado la academia con el servicio público, desempeñándose como catedrático y ocupando diversos cargos en la administración estatal y federal. Entre ellos destacan su paso como director general de Inconformidades y subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

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Asimismo, ha sido subdirector general de Administración del Agua en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), director general adjunto de Normalización en la Secretaría de Economía, y recientemente se desempeñó como director jurídico de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua (JCAS).

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