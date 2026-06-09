La tensión en Medio Oriente volvió a aumentar este martes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que fuerzas iraníes derribaron un helicóptero de ataque AH-64 Apache estadounidense mientras realizaba una patrulla nocturna sobre el estratégico Estrecho de Ormuz. El incidente ocurre en medio de una frágil tregua y de los esfuerzos internacionales por evitar una escalada militar en la región.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario estadounidense, la aeronave fue alcanzada durante una misión de vigilancia. Trump aseguró que los dos pilotos lograron sobrevivir al incidente y fueron rescatados sin sufrir lesiones de consideración, aunque advirtió que Estados Unidos responderá al ataque.

El rescate fue realizado por una embarcación autónoma de la Marina estadounidense, que localizó a los tripulantes y los trasladó a una zona segura antes de que fueran evacuados por otras unidades militares. El Comando Central de Estados Unidos confirmó que ambos elementos se encuentran estables.

Horas antes de que Trump responsabilizara directamente a Irán, diversas fuentes señalaban que la causa de la caída del helicóptero aún se encontraba bajo investigación. Autoridades militares no habían descartado la posibilidad de una falla mecánica o algún otro tipo de incidente operacional.

El incidente se produce en uno de los puntos marítimos más sensibles del planeta. El Estrecho de Ormuz es una ruta clave para el comercio internacional de petróleo y ha sido escenario de múltiples enfrentamientos y amenazas durante los últimos meses debido al conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Analistas internacionales advierten que el derribo del Apache podría complicar los esfuerzos diplomáticos para mantener la estabilidad en la región y aumentar el riesgo de nuevas operaciones militares. Mientras tanto, el gobierno estadounidense no ha detallado cuál será la respuesta anunciada por Trump, aunque se espera que en las próximas horas se emitan informes oficiales sobre las circunstancias exactas del incidente.