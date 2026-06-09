Chihuahua, Chih.– Con el objetivo de fortalecer la actuación de las autoridades de primer contacto y brindar certeza jurídica en el desempeño de sus funciones, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua impartió una capacitación especializada dirigida a elementos de la Policía Vial del Municipio de Chihuahua.

Esta actividad surge como resultado de los acuerdos alcanzados durante un conversatorio en materia penal, en el que el magistrado Gerardo Acosta, titular del Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia (Conspen), estableció coordinación con mandos de la Policía Vial para atender diversas necesidades de capacitación detectadas por los propios agentes en el ejercicio de sus funciones.

La capacitación fue impartida por la jueza penal Ximena Acosta Mendoza, quien abordó temas relacionados con el control preventivo provisional, los niveles de contacto policial, las faltas administrativas, disposiciones de la Ley de Tránsito y los delitos que pueden derivarse de hechos viales, como lesiones u homicidios imprudenciales.

La juzgadora destacó que la labor de los agentes de vialidad es fundamental para la seguridad y bienestar de la ciudadanía, ya que frecuentemente son la primera autoridad que interviene en accidentes o situaciones que inicialmente parecen constituir una falta administrativa, pero que pueden evolucionar hacia hechos con apariencia de delito.

Entre los temas relevantes se encuentra el estudio del Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, instrumento que establece los lineamientos que deben seguir las autoridades al intervenir en posibles hechos delictivos, así como el correcto llenado del Informe Policial Homologado (IPH).

Lo anterior permitirá que los elementos conozcan los procedimientos adecuados para preservar indicios, documentar actuaciones y poner a disposición de las autoridades competentes los casos que así lo requieran, garantizando el respeto al debido proceso y fortaleciendo la procuración e impartición de justicia.

Con este tipo de acciones, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua refrenda su compromiso con la capacitación interinstitucional; en especial de las corporaciones encargadas de la seguridad y atención cercana, en beneficio de toda la sociedad chihuahuense.