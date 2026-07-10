IU y Lee Jong Suk ponen fin a su relación tras cuatro años de noviazgo

La cantante y actriz surcoreana IU y el actor Lee Jong Suk terminaron su relación después de cuatro años, poniendo fin a una de las historias de amor más populares del entretenimiento en Corea del Sur.

La separación fue confirmada este viernes por las agencias que representan a ambos artistas, luego de que en los últimos meses surgieran rumores entre los seguidores de la pareja. EDAM Entertainment, empresa de IU, confirmó que ambos “se han separado”, mientras que Ace Factory, agencia de Lee Jong Suk, señaló que la pareja decidió continuar con una buena relación como colegas.

La relación entre ambos comenzó oficialmente en 2022, aunque su amistad se remontaba a una década atrás. Se conocieron en 2012 cuando compartieron la conducción del programa musical Inkigayo, de la cadena SBS, y con el paso de los años su vínculo evolucionó hasta convertirse en una de las parejas más queridas por los fanáticos del K-pop y los dramas coreanos.

De acuerdo con medios surcoreanos, las exigentes agendas profesionales de ambos artistas habrían influido en la decisión de poner fin a su relación. A pesar de la ruptura, las agencias destacaron que mantendrán una relación cordial y seguirán apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores expresaron su sorpresa y tristeza por el fin de una de las parejas más emblemáticas del entretenimiento surcoreano. Sin embargo, muchos también manifestaron su apoyo a la decisión de ambos artistas y les desearon éxito en sus proyectos personales y profesionales.