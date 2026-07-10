Empresa juarense Operadores TMEC abre oportunidades en Europa para chóferes mexicanos

La empresa juarense Operadores TMEC logró concretar este año la llegada de la primera generación de operadores mexicanos a Europa, con el objetivo de responder a la creciente demanda de conductores profesionales en ese continente y ampliar las oportunidades laborales para trabajadores del país.

La compañía informó que, desde el inicio de la segunda administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, identificó la necesidad de diversificar los destinos de la mano de obra mexicana y buscar nuevas alternativas de desarrollo profesional fuera de Norteamérica.

Como resultado de este proyecto, la primera generación de chóferes mexicanos ya se encuentra en Cuenca, España, donde los participantes realizan el curso necesario para obtener la licencia europea de conducción. Una vez concluida esta capacitación, los operadores se incorporan al sector del transporte profesional mediante una visa de trabajo.

Con esta iniciativa, Operadores TMEC busca abrir nuevas puertas para los operadores mexicanos, ofreciendo una opción de empleo formal en Europa y contribuyendo a diversificar las oportunidades laborales para el sector.