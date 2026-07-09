Este jueves, el presidente del Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Óscar Ibáñez Hernández, tomó protesta al maestro Alberto Paredes Arroyo como nuevo Director Ejecutivo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS).

Durante su mensaje, Ibáñez Hernández, destacó la importancia de dar continuidad al trabajo que realiza la JMAS Juárez y señaló que, tras la aprobación del Consejo de Administración, Alberto Paredes asume oficialmente la dirección del organismo.

“En la reunión del consejo el día de ayer de la Junta Central, se nombró por unanimidad al Maestro Paredes como nuevo director de la Junta. La Gobernadora Maru Campos está muy comprometida en darle servicio que necesitan a las y los juarenses y el equipo continúa trabajando”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer el trabajo en equipo para seguir garantizando un servicio de calidad a la población.

“Todos necesitamos el agua tanto para nuestras necesidades básicas como para el desarrollo económico y social de la ciudad, entonces estamos muy conscientes de la importancia del agua, para el buen funcionamiento de la ciudad, pero sobre todo para la calidad de vida de los juarenses”, añadió.

Por su parte, el Director Ejecutivo de la JMAS Juárez, Alberto Paredes Arroyo, agradeció la confianza en su persona para encabezar este organismo y reafirmó su compromiso de trabajar para atender las necesidades de la ciudadanía.

“Va por mi amigo Marco Licón, va por la gobernadora Maru Campos, va por todo el equipo de la Junta de Agua y Saneamiento y, sobre todo, va por Juárez y por las y los juarenses”, expresó.

Con este nombramiento, la JMAS Juárez fortalece su estructura directiva y da continuidad a las acciones orientadas a mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en beneficio de las y los juarenses.

Durante la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), efectuada el día de ayer, se aprobaron los nombramientos de los nuevos directores ejecutivos de la Junta de Agua y Saneamiento de los municipios de Juárez, Cuauhtémoc y Parral.