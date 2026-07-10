La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pasó de los cuestionamientos a las acusaciones directas contra el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

En su conferencia de prensa la mandataria sentenció que el ex diplomático fue omiso y mintió sobre el operativo en el que se llevaron a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que, a consideración de su Gobierno, el ex embajador incurrió en omisión y mentira sobre el operativo que llevaron a cabo autoridades estadounidenses en territorio mexicano para capturar a Ismael “El Mayo Zambada” y trasladarlo a Estados Unidos (EU).

“Lo decimos todos los días en la relación que tenemos y en este momento consideramos que hubo omisión, mentira, por parte del exembajador. Por eso le planteamos a la Fiscalía que hiciera, dado que tiene abierta una carpeta de investigación sobre este tema, pues que incorporara esta parte en la carpeta de investigación”, dijo.

Sheinbaum respondió a una declaración compartida por Ken Salazar ayer, a través de sus redes sociales, en la cual indicó que tanto él como Merrick Garland, exfiscal General de EU, informaron al Gobierno de México que la operación había sido orquestada por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“Comunicamos al Gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad, the truth is the truth”, señaló el ex embajador.

También, en su conferencia de prensa Sheinbaum rechazó que el gobierno federal esté escondiendo al ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“El señor está en su casa y no tiene protección federal”, aseveró.

Insistió en pedir pruebas a las autoridades de EU, de lo contrario no procederán las extradiciones.

WRadio