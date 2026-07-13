Jez Fragoso se coloca entre las cinco mejores arqueras de México en el Nacional de Tiro con Arco 3D

La arquera juarense Jez Fragoso logró una destacada actuación al finalizar en el quinto lugar general del Campeonato Nacional de Tiro con Arco 3D 2026, celebrado del 10 al 12 de julio en la Hacienda Coatzacoalco, en Epazoyucan, Hidalgo.

La deportista fronteriza compitió durante tres jornadas en una de las modalidades más demandantes del tiro con arco, donde los participantes deben demostrar precisión y técnica al disparar contra blancos tridimensionales colocados a distintas distancias y en escenarios que simulan condiciones naturales.

Desde la ronda clasificatoria, Fragoso mostró un alto nivel competitivo al ubicarse en el cuarto lugar nacional, resultado que le permitió avanzar a las etapas eliminatorias y mantenerse entre las principales contendientes del campeonato.

Tras superar las rondas decisivas y enfrentar las exigencias propias del terreno de competencia, la arquera juarense concluyó en la quinta posición de la clasificación general, consolidándose como una de las mejores exponentes de la modalidad 3D en el país.

Este resultado representa un importante logro para el deporte juarense y reafirma el crecimiento del tiro con arco en la ciudad, al mantener a una de sus representantes entre la élite nacional de esta disciplina.

La actuación de Jez Fragoso también fortalece la presencia de Ciudad Juárez en competencias de alto nivel y refleja el trabajo constante de los atletas locales que continúan poniendo en alto el nombre de la frontera en escenarios nacionales.