“Invisible”, la exposición fotográfica que llega al Museo de El Chamizal

by Ana Villalba
El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita al público a la inauguración de la exposición fotográfica “Invisible”, una propuesta del Colectivo Fotógrafas Border Bridge, que se presentará el próximo viernes 30 de enero a las 18:00 horas en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

La directora general del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de proyectos fortalecen la vida cultural de la ciudad al abrir espacios de participación y reflexión colectiva.

“La exposición ‘Invisible’ reúne el trabajo de creadoras que exploran la fotografía como un territorio de encuentro, experimentación y reflexión. Más que una exhibición, propone un espacio de convivencia donde las y los asistentes podrán acercarse a distintas miradas, compartir experiencias y reflexionar sobre el papel de la imagen en la construcción de comunidad y pensamiento crítico”, explicó Olivas.

La muestra aborda temas relacionados con la identidad cultural, el género y problemáticas sociales, utilizando la fotografía como herramienta de diálogo y expresión colectiva. La directora señaló que uno de los objetivos del IPACULT es activar los espacios culturales a través de la colaboración con creadoras, promotores, instituciones y otros sectores aliados.

“Desde el Instituto impulsamos iniciativas que promueven el diálogo y la colaboración comunitaria. ‘Invisible’ nos invita a detenernos, observar y cuestionar nuestra realidad, contribuyendo a fortalecer el tejido cultural y social de nuestra frontera”, agregó.

La exposición es resultado del trabajo conjunto entre el Colectivo Fotógrafas Border Bridge, el IPACULT y el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal. La entrada es libre y abierta a todo público, con actividades pensadas para acercar a familias juarenses y a vecinos de El Paso, Texas, a la cultura y el arte local.

