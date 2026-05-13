Asesinan a coordinadora de Morena en Valle de Allende, Chihuahua

La coordinadora del partido Morena en el municipio de Valle de Allende, Chihuahua, María Lucía Mora, fue asesinada a balazos durante un ataque armado registrado la noche del martes 12 de mayo de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, la funcionaria fue agredida cuando llegaba a su domicilio, donde sujetos armados la habrían interceptado y disparado en repetidas ocasiones mientras descendía de su vehículo.

En el hecho violento también resultó lesionado su esposo, quien la acompañaba al momento del ataque, según información preliminar difundida por autoridades locales.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar detonaciones de arma de fuego, lo que generó la movilización de elementos de seguridad. Al arribar, personal de auxilio confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

María Lucía Mora se desempeñaba como coordinadora municipal de Morena en Valle de Allende y también era docente, de acuerdo con información de autoridades y del propio partido.

Las autoridades mantienen operativos en la zona como parte de las diligencias para dar con los agresores.