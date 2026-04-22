Muere Dave Mason, leyenda del rock e integrante del Salón de la Fama

El reconocido músico británico Dave Mason, una de las figuras más influyentes del rock de las últimas décadas, falleció este 19 de abril de 2026 a los 79 años. La noticia fue confirmada por personas cercanas al artista, quienes señalaron que murió tranquilamente en su hogar después de compartir una cena con su esposa.

Mason desarrolló una extensa trayectoria desde finales de los años sesenta, cuando cofundó la banda Traffic junto a Steve Winwood. Durante su paso por el grupo se consolidó como compositor y guitarrista, logrando que canciones como “Feelin’ Alright?” trascendieran generaciones y fueran interpretadas por numerosos artistas alrededor del mundo.

Tras separarse de la agrupación, emprendió una carrera como solista que lo llevó a explorar distintas facetas musicales, combinando rock, folk y pop. Entre sus discos más representativos destaca “Alone Together” (1970), así como temas que alcanzaron gran popularidad, entre ellos “We Just Disagree” y “Only You Know and I Know”.

A lo largo de su vida artística, Mason colaboró con músicos de enorme relevancia, incluido Jimi Hendrix, lo que reforzó su prestigio como uno de los guitarristas clave de su época. Su aportación al rock fue reconocida oficialmente en 2004 con su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Traffic.

La industria musical y sus seguidores lamentan la pérdida de un artista cuya obra marcó a varias generaciones y que deja un legado perdurable en la historia del rock.