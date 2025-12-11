Hoy se realizó la posada de los mercados Ponciano Arriaga y Baeza, en donde acudió el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, en representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.



El secretario expresó que el alcalde no los pudo acompañar hoy, pero que está muy contento y agradecido por estar acudiendo a las posadas que están organizando.



“El alcalde siempre ha estado presente en todas estas posadas que organiza la asociación de los mercados y él está comprometido con todas las personas que día a día salen a trabajar, por lo que reconoce mucho la labor que ustedes hacen”, dijo el funcionario.



“Si tenemos vida y salud, lo demás es lo de menos, sean felices ya que tenemos muchos motivos para sonreír, porque Juárez está cambiando y va muy bien”, expresó el secretario.



El funcionario les deseó Feliz Navidad y Año Nuevo, además de vida, salud y trabajo.



Óscar Guevara, director de Regulación Comercial, agradeció a los presentes por estar en este evento tan importante para todos.



“Estamos aquí a la orden en lo que les pueda ayudar en la Dirección de Regulación Comercial, vamos a seguir trabajando y les deseo felices fiestas”, dijo el funcionario.



Lorenzo Muñoz líder de los mercados Baeza y Ponciano Arriaga, dio las gracias al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar por todo el apoyo que les ha otorgado.



“Estamos un poco tristes por que el alcalde no estuvo presente hoy, estamos con el siempre ya que nos ha apoyado infinitamente en todo lo que le pedimos, es un gran hombre y un gran amigo de los mercados”, expresó.



“Cuente Presidente con todo el apoyo de todos los mercados, además le agradezco al director de Regulación Comercial también por toda su ayuda”, indicó.



A los invitados se les obsequió comida y refrescos, además se realizó una rifa de varios artículos, entre ellos, televisiones, refrigeradores, bicicletas, cafeteras, bocinas entre otros electrodomésticos.



Acudieron a la posada Ángel Muñoz encargado del mercado Baeza; Gabriela Muñoz, tesorera del mercado Baeza y Ponciano Arriaga; Marco Antonio Muñoz, secretario de los mercados Baeza y Ponciano Arriaga, así como vendedores de los diferentes mercados.