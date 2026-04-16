Exvicegobernador de Virginia asesina a su esposa y luego se quita la vida en su hogar

El exfuncionario estatal de Virginia, Justin Fairfax, murió este jueves tras dispararle a su esposa, Cerina Fairfax, y posteriormente suicidarse dentro de su residencia en Annandale, de acuerdo con la policía del condado de Fairfax County.

El hecho ocurrió poco después de la medianoche, cuando unidades de emergencia respondieron a una llamada realizada por uno de los hijos adolescentes de la pareja, quien alertó sobre detonaciones dentro de la vivienda. Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron a la mujer sin vida en el sótano y al exvicegobernador muerto en una habitación del piso superior.

Las autoridades confirmaron que se trató de un asesinato seguido de suicidio, y señalaron que la familia atravesaba un proceso de separación mientras continuaban viviendo en la misma casa.

Fairfax, integrante del Partido Demócrata, ocupó la vicegobernatura entre 2018 y 2022. Su trayectoria política estuvo marcada por controversias tras enfrentar acusaciones de agresión sexual en 2019, las cuales negó públicamente. Tras dejar el cargo, intentó competir por la gubernatura en 2021 sin lograr la nominación.

Su esposa, odontóloga de profesión, acompañó a Fairfax durante su periodo en el gobierno estatal. La muerte de ambos ha generado conmoción en la comunidad, mientras los hijos de la pareja reciben apoyo especializado.

La policía continúa trabajando en el caso para completar el informe final, aunque descarta que exista algún riesgo adicional para la población.