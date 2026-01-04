El Servicio Militar Nacional (SMN) tendrá modificaciones clave a partir de 2026, de acuerdo con información confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los cambios tendrán un impacto directo en los jóvenes que cumplan 18 años y, especialmente, en quienes busquen integrarse al sistema educativo de las Fuerzas Armadas.

Desde el próximo año, todos los jóvenes que alcancen la mayoría de edad deberán cumplir formalmente con el Servicio Militar Nacional. Aunque esta obligación ya está contemplada en la ley, la Sedena reforzará su aplicación para evitar omisiones y asegurar que el proceso se realice de manera generalizada.

La intención de estas medidas es fortalecer el cumplimiento de esta responsabilidad ciudadana y establecer un esquema más ordenado y funcional para la incorporación de los conscriptos.

Otro de los cambios relevantes es que contar con la Cartilla Militar liberada será obligatorio para quienes deseen ingresar a instituciones educativas del Ejército, la Fuerza Aérea u otras dependencias del sistema castrense, tanto en niveles técnicos como profesionales.

Con esta medida, las autoridades buscan garantizar que los aspirantes hayan cumplido previamente con su formación básica y fomentar valores como la disciplina, el compromiso social y la responsabilidad cívica.

Más allá de su importancia para ingresar a escuelas militares, la Cartilla Militar es un documento oficial que puede ser solicitado en diversos trámites, sobre todo en empleos del sector público o procesos administrativos específicos.