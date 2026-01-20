(Pemex) en el estado de Chihuahua anunciaron que iniciarán protestas ante lo que consideran un abandono total por parte del Gobierno Federal en materia de atención médica.

Alejandro Medina, representante de los jubilados de Pemex, afirmó que los ex trabajadores, en su mayoría adultos mayores, han quedado sin el servicio médico al que tenían derecho, situación que los ha obligado a atenderse en hospitales y clínicas particulares.

Señaló que en Chihuahua son más de dos mil jubilados los afectados, quienes actualmente cubren con recursos propios consultas médicas, estudios, medicamentos y tratamientos, tanto para padecimientos comunes como para enfermedades de mayor gravedad.

Medina aseguró que estos gastos representan una carga económica difícil de sostener para personas de la tercera edad, muchas de ellas con padecimientos crónicos, lo que pone en riesgo su salud y su calidad de vida.

El representante acusó que la medida tomada por el Gobierno Federal obedece a una decisión de redirigir los recursos destinados a la atención médica de los jubilados hacia otros proyectos, dejando sin respaldo a este sector.

“Vieron que era mucho el monto que se tenía que erogar para atender a los jubilados y decidieron cortar ese fondo, poniendo en peligro nuestras vidas”, expresó Medina.

Ante esta situación, los jubilados de Pemex en Chihuahua anunciaron que recurrirán a protestas para exigir la restitución de su servicio médico y una solución inmediata a la problemática que enfrentan.