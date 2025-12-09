Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Sur, detuvieron a Elizabeth L. C. y Mariano J. C. por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, luego de asegurarles una importante cantidad de marihuana y cristal.

Los hechos ocurrieron cuando agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Emiliano Zapata, en la colonia Pancho Villa, observaron a un hombre y una mujer que bajaban una caja de la cajuela de un automóvil Nissan Sentra, color blanco.

Al acercarse para verificar si necesitaban asistencia, el conductor del automóvil huyó a gran velocidad, mientras que los dos sospechosos dejaron caer un contenedor de plástico de color gris y comenzaron a correr, percatándose los oficiales de varios paquetes envueltos en plástico transparente que habían abandonado en el lugar.

Metros adelante, ambas personas fueron interceptadasconforme a los protocolos de seguridad, en donde al revisar el contenedor abandonado, se localizaron 16 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de siete kilogramos, así como dos bolsas de cristal, con un peso cercano a un kilo 478 gramos, siendo puestos bajo detención.

Previa lectura de derechos, Elizabeth L. C. de 34 años y Mariano J. C. de 44 años, fueron presentados ante las autoridades correspondientes por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.