Bocoyna, Chih.- “La soberanía es tomar nuestras propias decisiones y defender lo que ya hemos conquistado, como los programas sociales del Gobierno de México”, afirmó el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, durante las asambleas informativas que encabezó este domingo en los municipios de Batopilas y Bocoyna, en la Sierra de Chihuahua.

En Batopilas, el consejero nacional de Morena destacó la importancia de mantenerse organizados e informados para defender la soberanía nacional y preservar los apoyos impulsados por el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyas políticas públicas —dijo— han estado orientadas a quienes más lo necesitan.

“La soberanía es tomar nuestras propias decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones más importantes que ha tomado México en los últimos años? Llevar los apoyos del Gobierno de México hasta el último rincón del país, con programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Sembrando Vida y las becas para estudiantes”, señaló.

En Bocoyna, el también alcalde con licencia de Ciudad Juárez afirmó que la soberanía no es un concepto de uso político sino la capacidad de que el pueblo de México decida su propio rumbo y continúe por el camino de la Cuarta Transformación, fortaleciendo las políticas públicas que benefician a quienes más lo necesitan, hasta el último rincón del estado.

“Si nos coordinamos, si nos abrazamos con la presidenta y le pedimos su apoyo para el estado de Chihuahua, en lugar de estar peleando con ella, debemos decirle que aquí se le quiere, se le respeta y se necesita de su respaldo para seguir transformando nuestro estado”, aseveró el líder morenista.

Finalmente, Cruz Pérez Cuéllar reiteró que estas asambleas informativas también permiten conocer de primera mano las necesidades de las comunidades de la Sierra y de las distintas regiones de Chihuahua, con el propósito de construir un proyecto de transformación que responda a las demandas de las y los chihuahuenses.