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Fiscalía de Baja California intensifica búsqueda de presunto feminicida de Destiny en Tijuana

by EdiciónJuárez
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La Fiscalía General del Estado emitió una alerta de búsqueda para dar con el paradero de Daniel Alejandro Peña González, de 19 años, señalado como presunto responsable del feminicidio agravado de la joven Destiny Cervantes, de 18 años, ocurrido en mayo de 2025 en la colonia Lomas Taurinas. El joven cuenta con una orden de aprehensión vigente y las autoridades han ampliado el llamado de colaboración a nivel nacional.

Según las investigaciones, Destiny fue atacada a tiros frente a su vivienda cuando regresaba de su trabajo en una bodega de Amazon en Otay. La joven había concluido recientemente sus estudios de preparatoria en San Diego. Las autoridades han señalado que la víctima mantenía una relación sentimental con el presunto agresor desde hacía aproximadamente tres años, la cual habría estado marcada por episodios de violencia y que había terminado poco antes del crimen.

La Fiscalía también identificó la participación de otra persona, una mujer llamada Coral Esmeralda, quien presuntamente conducía el vehículo Nissan Sentra gris desde el que se llevó a cabo el ataque. Ella ya fue detenida y enfrenta un proceso penal por su presunta colaboración.

Como parte de la ficha de búsqueda, las autoridades detallaron las características físicas de Peña González: 1.75 metros de estatura, complexión delgada, tez morena y tatuajes visibles en el antebrazo izquierdo, incluyendo números romanos y una figura conocida como “carita triste”.

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La Fiscalía pidió a la ciudadanía aportar cualquier información que permita localizarlo. Los reportes pueden realizarse a los números de emergencia 911 y 089, así como a las líneas de contacto de la agencia investigadora.

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