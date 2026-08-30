El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, cuestionó la intención de la gobernadora de dejar un fiscal por los próximos ocho años y advirtió que “los panistas ya se van”. Señaló que no se puede pretender comprometer a Chihuahua más allá de un sexenio mediante decisiones que parecen buscar protección política antes de entregar el gobierno.

Pérez Cuéllar afirmó que, después de un gobierno marcado por la opacidad y la falta de rendición de cuentas, la sociedad tiene derecho a conocer qué se pretende con una Fiscalía que permanecería durante prácticamente todo el próximo sexenio. “Si las cosas se han hecho bien, no debería haber temor de rendir cuentas a los chihuahuenses”, sostuvo.

Por ello, hizo un llamado respetuoso al Congreso del Estado para abrir un Parlamento Abierto y discutir de cara a la ciudadanía si Chihuahua necesita una Fiscalía autónoma, cuáles deben ser sus alcances y quién debe asumir la responsabilidad de la seguridad en el estado.

Finalmente, pidió a todas las fuerzas políticas, particularmente a las diputadas y diputados de Morena, actuar con responsabilidad, pues advirtió que esta decisión tendrá consecuencias durante los próximos años. “La historia de Chihuahua y el pueblo de Chihuahua los estarán vigilando. Acuérdense: los panistas ya se van”.