Tras el cobarde ataque armado cometido el pasado 8 de enero en Ciudad Juárez en contra de elementos de la Policía del Estado, en el que lamentablemente un compañero perdió la vida y dos más resultaron lesionados, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) activó de manera inmediata un despliegue interinstitucional con la participación de corporaciones estatales, áreas de inteligencia, análisis táctico, detectives y fuerzas especiales.

Como resultado de esta reacción inmediata y coordinada, se logró la detención de siete personas presuntamente vinculadas con el atentado, así como el aseguramiento de un vehículo GMC Sierra modelo 2024 y tres armas largas, relacionadas directamente con la agresión. Los dos elementos lesionados fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica especializada y actualmente se encuentran fuera de peligro.

Las labores de investigación y seguimiento no se detuvieron. El 10 de enero, como parte del reforzamiento táctico y operativo, elementos del Estado Mayor de la SSPE, apoyados por herramientas de inteligencia y la Plataforma Centinela, lograron la detención de un sujeto presuntamente vinculado a los hechos, así como el aseguramiento de un vehículo Nissan Sentra, identificado como probable medio utilizado durante el ataque. Esta acción se llevó a cabo en la colonia Nuevo Hipódromo, destacando nuevamente la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.

De manera paralela, ese mismo día se desplegaron operativos especializados en las colonias Ex Hipódromo y Nuevo Hipódromo, donde se aseguró un vehículo relacionado con un delito de homicidio. El sitio fue resguardado de manera perimetral por elementos de Fuerza Especial SWAT, permitiendo posteriormente la intervención de la Fiscalía General del Estado para el procesamiento de la escena y el traslado del vehículo al corralón oficial.

Durante una de estas intervenciones, se detectó a un individuo sin relación directa con el vehículo asegurado; sin embargo, tras la verificación en la Plataforma Centinela y enlaces internacionales, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Florida por el delito de tráfico de drogas. Por ello, fue detenido, puesto a disposición de autoridades migratorias y posteriormente entregado a autoridades estadounidenses en el Puente Internacional Santa Fe.

Este sujeto fue identificado como Wilson Fabián T. G., ciudadano originario de Ecuador, quien fue plenamente reconocido como integrante de la pandilla transnacional Tren de Aragua, debido a los tatuajes distintivos que portaba. Con esta detención se confirma un escenario que había sido objeto de análisis y seguimiento por parte de las autoridades: la posible presencia de esta organización criminal en el estado de Chihuahua.

Más tarde, durante la noche del mismo 10 de enero, detectives de la SSPE, en coordinación con la Fuerza Especial SWAT y personal de Inteligencia y Análisis Policial, concretaron una acción relevante en la colonia El Mármol. A partir de actos de investigación derivados directamente del atentado del 8 de enero, se logró la detención de cinco personas del sexo masculino, presuntamente vinculadas a los delitos de homicidio doloso, homicidio en grado de tentativa y delitos contra la salud. En el lugar se aseguró un vehículo Honda Civic, y los detenidos fueron identificados como integrantes de un grupo delictivo generador de violencia, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, ha reiterado que no habrá impunidad ante agresiones contra las fuerzas del orden y que cada ataque será respondido con acciones firmes, inteligencia operativa y coordinación institucional, subrayando que con seguridad, damos resultados.