–Mural del alcalde desata bronca en redes

–Javier Corral, otra vez en boca de todos

–Cruz tiene otro finD en la cancha de Chihuas

Apenas van calentando motores rumbo a las elecciones de 2027, pero los grillos colmilludos ya andan más prendidos que comal de fonda y no han dudado en sacarse las uñas con guerra sucia para echarle tierra a quienes buscan hueso.

Fue el caso de la pinta del rostro del alcalde Cruz Pérez Cuéllar en una barda, realizada por supuestos artistas que plasmaron un mural con un toque satírico.

Resulta que el mural provocó que los tiras por orden del mero jefe policiaco se movieran rapidito, arrestando a quince personas por faltas administrativas.

Según los chismes que corrieron como reguero de pólvora por redes sociales, los chavos andaban tomando cervecita y rayando bardas. Cuando llegaron los uniformados, se toparon con 11 hombres y 4 mujeres en plena faena artística, pero la cosa se salió de control porque los detenidos se pusieron bravos, insultando y obstaculizando la labor policial, así que terminaron en el bote.

Según la información oficial de comunicación social de la presi, Cruz Pérez Cuéllar instruyó para que dejaran libres a los “artistas”, argumentando el respeto al derecho de libre expresión.

Según trascendió por parte de los defensores de los detenidos, “los artistas tenían permiso para pintar y que, si la bronca no se hubiera hecho viral, quién sabe qué les hubiera pasado, capaz y ni la libran”.

Lo cierto es que la guerra sucia no deja nada bueno, pues solo alimenta el encono y divide a la raza que ya se están dando con todo en las redes sociales.

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Vaya que a Javier Corral le gusta dar de que hablar. Resulta que el exgobernador —y ahora senador de Morena— se aventó la puntada de subir a su Facebook unas fotitos en donde aparece con un joven estudiante, durante un viajecito por Oaxaca.

¿En qué diablos pensaba Corral? Pues él, bien inspirado, hasta escribió que el muchacho es la viva copia de su papá y un futuro abogado, heredero de genes y espíritu.

A esa publicación le llovieron más de 200 comentarios, todos dándole con tubo, ni uno solo positivo. Si la intención era presumir su influencia, lo que logró fue poner en evidencia la animadversión de los chihuahuenses en su contra.

Los comentarios, pura joya de la raza del ominoso mundo de las redes, desde el clásico “lástima Margarito que no puedes ser papá” hasta el “Ponle un Oxxo” y “Papás: cuiden a sus hijos, sepan con certeza, quiénes son sus amistades…”.

No faltó quien le recordara su fama de cambiar de partido como quien cambia de camisa, ni quien se preguntara si Corral puede enseñarle al chavo algo más allá de mañas políticas. Y claro, como buen mexicano, el humor no faltó: “A buen árbol se arrimó! Se le pueden pegar las malas mañas”.

Y aunque a Corral le guste presumir sus amistades y viajes, la gente ya no se traga cualquier cuento. Si quiere mejorar su imagen, que lo haga con jale a favor de los chihuahuenses desde el Senado, porque eso de andar de influencer usando jovencitos no le está funcionando.

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Y mientras la grilla crecía en redes, Cruz Pérez Cuéllar regresó a chihuahuitas tierras a seguir conquistando simpatías para su proyecto político electoral.

El alcalde no perdió tiempo y se reunió con decenas de seguidores en el evento “Vecinas y vecinos en diálogo con Cruz”, donde aprovechó para saludar y dejarse apapachar por la raza.

Pérez Cuéllar ha estado aprovechando los fines de semana para mantener un contacto directo con la gente de la capital, territorio donde Marco Bonilla es el mandón. Este tipo de encuentros lo llenan de motivación para lo que viene, especialmente porque se acerca la encuesta interna de Morena que definirá al candidato a la gubernatura.

Hubo participación de las diputadas Herminia Gómez y Brenda Rios, y del exdiputado Óscar Castrejón en la organización y acarreo de la gente al evento.

El aspirante a la candidatura de Morena por la gubernatura también sostuvo el encuentro “Diálogos por Chihuahua”, con Jorge Treviño y Gabriel Trevizo, presidente y vicepresidente de ese organismo empresarial.

Además, se animó a asistir al partido de fútbol americano entre Caudillos y Raptors, enfrentando el riesgo de ser abucheado como suele ocurrir con los políticos en este tipo de eventos. Sin embargo, en esta ocasión salió bien librado.