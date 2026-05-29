–Sixto Duarte cumple sueño, aunque sea por tres días

–Morena aprieta el control del tema electoral

Aunque el acto de respaldo a Maru Campos será en un formato controlado, en Ciudad Juárez ya se alista la movilización, sobre todo de personal del gobierno estatal, para viajar a la capital y llenar el Centro de Convenciones y Exposiciones, sede del evento masivo.

La cita llega después de varios días especialmente tensos para la gobernadora, en medio del golpeteo político desde el gobierno federal y de señalamientos que desde el panismo ven como parte de una embestida para desgastarla públicamente.

Se espera la presencia de buena parte de la cúpula panista nacional, además de figuras clave como la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez; la mandataria de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, todos llamados a cerrar filas con la mandataria chihuahuense.

No es casual, además, que los asesores de la gobernadora se inclinaran por un evento bajo techo y en un espacio controlado, no al aire libre. En el equipo de Maru hay el temor de que Morena intente boicotear la concentración para cobrarse, aunque sea simbólicamente, la espina de la marcha morenista en Chihuahua capital, aquella que estuvo marcada por bloqueos carreteros, publicidad en contra y hasta una zanja en la ruta por donde pasó el contingente.

Al final, más que un simple acto de apoyo, lo que el PAN buscará mostrar es músculo político puro y duro: capacidad de convocatoria, estructura territorial y cierre de filas para arropar a Maru Campos en un momento de presión. En otras palabras, convertir la concentración en un mensaje de fuerza hacia adentro y hacia afuera.

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Sixto Duarte, el sobrino consentido del exgobernador César Duarte, cumplió uno de sus grandes sueños políticos, sentarse en una curul del Senado, aunque sea apenas por tres días.

En la sesión de ayer, Sixto rindió protesta como senador y asumirá el escaño de manera temporal en sustitución de Pablo Guillermo Angulo Briceño, quien solicitó separarse del cargo del 28 al 30 de mayo.

Juarense, abogado y hombre de ida y vuelta entre juaritos y la Ciudad de México, lleva la sangre del exgobernador Duarte quien los tiempos de vacas gordas del PRI lo arropó y le abrió ruta en el PRI.

Su protesta llega, además, en un Senado bastante agitado. Ahí está, por ejemplo, el caso del morenista Enrique Inzunza Cázarez, que pidió licencia para los días 28 y 29 de mayo y terminó por meterle todavía más ruido al arranque del periodo extraordinario.

A ese movimiento se suman también las licencias temporales de las senadoras del PVEM Virginia Magaña Fonseca y Ruth González Silva, otra señal de que, por estos días, en la Cámara Alta nadie se queda quieto.

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Morena lo hizo otra vez, en lo oscurito dio otra estocada a la democracia, aprobaron la reforma para anular elecciones por injerencia extranjera.

Lo que ocurrió en San Lázaro tuvo el sello clásico del poder: madruguete, reserva de última hora y una mayoría decidida a apretar todavía más el control sobre las elecciones.

Morena y sus aliados aprobaron la reforma que convierte la intervención extranjera en causal de nulidad electoral y, de paso, abrieron la puerta para que magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral busquen un nuevo periodo en 2028.

En el papel, el oficialismo habla de blindar la soberanía; en la práctica, la oposición advierte una redacción tan amplia que podría prestarse a interpretaciones peligrosas sobre qué cuenta como injerencia y quién lo determina.

Si además los mismos magistrados podrían quedarse hasta 2034, el mensaje político es claro: el árbitro también entra al tablero. Más que una discusión jurídica, el fondo es otro, si el régimen no sólo quiere competir con ventaja, sino también reescribir las reglas mientras el partido sigue en marcha.