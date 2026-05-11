–Carlos Ortiz acaparó reflectores con trato VIP

–Maru Campos recibe espaldarazo desde el Consulado

–Chihuahua va a pelear el calendario escolar

–El PAN apunta directo a la cuatroté

No hubo invitado en la celebración por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos que se resistiera a presumir sus fotos en redes sociales.

El pasado sábado, el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez adelantó su ceremonia conmemorativa para celebrar la tradicional fecha de la independencia estadounidense.

Ahí se dio cita la crema y nata de la clase política juarense, todos con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales, especialmente en la región fronteriza Juárez–El Paso.

No faltaron el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar; el de Chihuahua, Marco Bonilla; diputados, funcionarios estatales como el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, además de representantes de medios de comunicación, empresarios, líderes de organismos y cámaras empresariales, así como integrantes del tercer sector.

Entre los asistentes llamó especialmente la atención el trato VIP que recibió Carlos Ortiz, representante de la gobernadora, quien fungió como enlace para recibir el reconocimiento del gobierno estadounidense hacia la administración de Maru Campos.

El cónsul general destacó ampliamente la alianza entre Estados Unidos y el Gobierno de Chihuahua encabezado por Maru Campos, subrayando la importancia de la relación binacional y la cooperación diaria en la frontera.

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Este lunes, el abogado Francisco Hugo Gutiérrez Dávila estará en la Ciudad de México para llevar la postura de Chihuahua a la reunión nacional de autoridades educativas, convocada por el secretario Mario Delgado, tras el ajuste al calendario escolar.

Hasta ahora, Chihuahua ha mantenido una línea prudente y abierta frente al recorte del ciclo, pero el malestar entre padres de familia y docentes ya se hizo notar. La manzana de la discordia: adelantar el fin de clases del 15 de julio al 5 de junio de 2026.

La SEP justifica el cambio por la ola de calor y el Mundial de Futbol 2026. Desde Chihuahua buscarán que se les permita mantener el calendario original o, al menos, una alternativa más flexible.

Habrá que ver si la postura logra eco en la Conaedu o si, como suele pasar, la decisión ya viene planchada desde el centro.

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Vaya “descubrimiento” el que soltó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, este fin de semana: que la infiltración del crimen organizado es un patrón sistemático que se cuela desde las campañas electorales hasta las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

La verdad a estas alturas, a nadie le sorprende. Es un secreto a gritos que en la política —y en más de una oficina de gobierno— se asoman intereses y lana sucia del narco.

Romero, eso sí, le puso nombre y apellido al señalamiento, dijo que en el gobierno de la “cuatroté” la cosa ya no son casos sueltos, sino una infiltración que va de las elecciones a las instituciones.

Nada nuevo bajo el sol. Pero como oposición, el PAN tiene que decirlo, martillarlo y hacerlo bandera. Para eso le pagan políticamente, para que señale, presione y trate de capitalizar el enojo de los que no comulgan con Morena, y de los que sí están mirando con lupa.

Advirtió que, si el gobierno sigue dando “protección política” a personajes señalados por vínculos con el crimen como el gobernador Rubén Rocha Moya y compañía, se pone en juego la estabilidad económica y la imagen internacional de México, justo cuando viene la revisión del T-MEC.