–Bonilla tiene su preferido, es el Rulo

–Anuncia marcha de “México Tiene Vida”

El secretario de Educación, Mario Delgado, al final sí dio su brazo a torcer. Después del revuelo nacional que armó la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar, la SEP salió a decir que siempre no: las clases terminan el 15 de julio y el regreso será el 31 de agosto.

La semana pasada, el gobierno federal sacó de la manga la idea de cerrar el ciclo el 5 de junio, dizque por el calor y por el Mundial. La respuesta fue en friega: mamás y papás, maestras y maestros, especialistas y hasta organismos públicos le reclamaron el recorte de cinco semanas de clases.

La pregunta era de cajón: ¿a poco el calor es novedad en México? Y para rematar, el Mundial ni siquiera se va a jugar en todo el país.

El asunto se hizo tan grande que la SEP se puso en modo control de daños. Luego de una reunión de seis horas con autoridades educativas estatales y, “por el llamado” de Claudia Sheinbaum, decidieron dejar intactos los 185 días efectivos de clase.

Eso sí: dejaron la ventanita abierta para que algunos estados muevan fechas si les pega fuerte el calor o si hay broncas logísticas por el Mundial. O sea, en el papel no cambió nada… pero en la práctica sí podría cambiar.

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La visita de Marco Bonilla a juaritos alborotó el gallinero panista y dejó claro que la disputa por la alcaldía ya arrancó… aunque nadie lo admita públicamente.

El alcalde capitalino llegó invitado por la diputada Xóchitl Contreras a un festejo por el Día de las Madres, pero el evento terminó convertido en una pasarela de suspirantes y mensajes políticos adelantados.

El detalle que más llamó la atención fue la llegada de Bonilla junto al recaudador de Rentas, Raúl “El Rulo” García Ruiz. Ambos descendiendo de la misma camioneta encendieron las lecturas políticas entre los asistentes, sobre todo porque desde hace semanas el nombre de García Ruiz comenzó a sonar con fuerza como posible carta del PAN para competir por Juárez.

Y en política, las formas pesan.

Porque mientras Xóchitl buscaba posicionarse como anfitriona y figura del panismo juarense, quien terminó ganando reflectores fue precisamente “El Rulo”, que aprovechó saludos, fotos y cercanía con Bonilla para dejarse ver como pieza competitiva rumbo al 2027.

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Este sábado 16 de mayo, el movimiento político “México Tiene Vida” va a salir a las calles de Ciudad Juárez con una marcha por la vida y la familia. Y aunque la están vendiendo como una actividad ciudadana y religiosa, la verdad es que también servirá para ver qué tanto músculo político traen.

La concentración arranca a las 6 de la tarde en el parque Borunda y de ahí se van hasta el Monumento a Benito Juárez. En la organización andan varios líderes evangélicos de la ciudad, encabezados por el pastor Luis Cervantes, y también aparecen nombres como José Manuel Delfín, Norma Varela, Chita García y Marcos Cruz.

El plan de “México Tiene Vida” es claro, quieren convertirse en partido político nacional rumbo a las elecciones de 2027, y ya presumen que tienen registro local en Nuevo León. Su bandera no cambia, agenda conservadora, defensa de la familia tradicional y postura provida.

Y ojo, esto no es casualidad. Las sectas religiosas llevan años funcionando como máquinas muy efectivas para mover gente. Donde a un partido le cuesta trabajo juntar simpatizantes, una congregación te llena un salón en cosa de horas. Y en una frontera golpeada por la violencia y el desencanto político, el discurso de “rescatar valores” pega y encuentra terreno fértil.

La cosa va a estar en ver si esa capacidad de convocatoria de verdad se convierte en fuerza electoral. Porque una cosa es llenar una marcha y otra, muy distinta, es ganar votos. Este sábado no solo van a contar asistentes, también van a medir hasta dónde puede crecer un proyecto político que quiere brincarse de las casas de oración a las urnas.