–Más ruido en redes que gente en la protesta de Loera

–Le llueven comentarios negativos a Juan Carlos

–Carlos Ortiz le plató pecho a al senador morenista

El senador Juan Carlos Loera carga todavía una herida política que no termina de cerrar y, a juzgar por sus movimientos recientes, tampoco encuentra la manera de disimularla.

Todo viene desde el martes pasado, cuando Loera quedó fuera de la conferencia de prensa encabezada por Ariadna Montiel, lideresa nacional de Morena. En ese acto sí estuvieron Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, y desde ahí se anunció la megamarcha para exigir juicio político contra la gobernadora Maru Campos.

Frente al desaire, Loera intentó bajarle volumen al desdén y aseguró que su ausencia se debió a “una mala convocatoria”. La explicación, sin embargo, sonó más a coartada que a argumento.

Así que el senador decidió madrugarle a la movilización oficial, programada para este sábado en la capital del estado, y ayer montó su propia protesta en las oficinas administrativas del Gobierno del Estado, aquí en Juárez.

La convocatoria apenas reunió a un centenar de personas y la protesta no se extendió más de una hora. El acto pasó prácticamente desapercibido: poca asistencia, escaso eco y un liderazgo que, al menos en esta ocasión, exhibió un arrastre bastante limitado. Loera apareció acompañado por su hermano Manuel y por un grupo de seguidores cercanos, varios de ellos vinculados a la nómina del Senado o del gobierno federal.

Conviene recordar, además, que en el pasado Loera mantuvo una relación de pareja con Ariadna Montiel, hoy presidenta del Comité Ejecutivo de Morena. La historia terminó mal y, desde entonces, la disputa por el poder dentro del partido guinda se ha vuelto cada vez más áspera.

Bajo esa lógica, la protesta anticipada de Loera no sólo tuvo lectura política; también dejó ver que lo personal sigue pesando en sus decisiones públicas. Su movimiento se leyó como una respuesta adelantada a la marcha que impulsa Ariadna Montiel para este sábado, donde se prevé una asistencia mucho mayor.

Por ahora, lo que quedó a la vista fue una movilización de bajo impacto ciudadano. La escasa concurrencia terminó por alimentar la versión de que varios asistentes acudieron por consigna y otros más bajo la operación directa del equipo del senador.

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Tras la protesta encabezada ayer por el senador Juan Carlos Loera en Pueblito Mexicano, las reacciones en el siempre áspero mundo de las redes sociales no tardaron en aparecer.

Hubo comentarios de todo tipo, aunque la mayoría fueron adversos al legislador, que una vez más dejó la impresión de no contar con demasiada simpatía entre buena parte de los juarenses.

Basta revisar algunas de las opiniones que le dejaron en su propio muro para tomarle el pulso al ánimo que provocó la movilización:

“ALGÚN DÍA. Perdió la alcaldía de Juárez (2016). Otro día, perdió la gobernatura de Chihuahua (2021). ¡Hoy ha perdido la dignidad! Ese es el arrastre que trae, el senador morenista.”

“Eres perverso, Senador. Habías ganado puntos conmigo porque te veía trabajar. Pero ya veo que dependes 100% del gobierno y eso es una lástima. En marzo del 2017 AMLO fue a denunciar a la OEA. y ahora lo convierten a en traición”.

“Se ven bien mal señor… la neta…”.

“Hasta el payaso de mi colonia junta más gente los domingos”.

“Qué bonito que vas y marchas por algo que no estás de acuerdo, aquí en chihuahua se respeta…. porque en Palacio Nacional no se puede hacer. Hace uno días querían protestar por lo del gobernador Rocha y fueron desalojados inmediatamente y amenazados … ¿Por qué la diferencia sr Juan Carlos Loera? ¿Por qué Morena no deja manifestarse?

Y así la lista numerosa de comentarios en contra del pobre Juan Carlos…

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Después de la protesta, el representante del Gobierno del Estado en Juárez, Carlos Ortiz, salió a decir ante los medios que varias de las personas que se manifestaron contra la gobernadora Maru Campos habrían sido llevadas por presión de sus patrones, presuntamente afines a Morena, para engrosar la concentración en el Pueblito Mexicano.

El representante mostró ante las cámaras un mensaje de WhatsApp que, según dijo, le envió una mujer presuntamente empleada de una constructora. En ese texto se advertía que los trabajadores estaban siendo presionados para asistir al acto encabezado por Loera.

El mensaje no dejaba mucho margen para la interpretación: “si no vamos, nos dan de baja”. Así, tal cual. Una práctica que remite a la vieja escuela del PRI y que, según la acusación, hoy vuelve a asomarse bajo las siglas del partido guinda.

Previó a la conferencia de prensa, Ortiz le plantó pecho a Juan Carlos para recibir escrito de protesta y le reviró recordándole los nexos de Morena con el narcotráfico.