–Con gira nacional por la soberanía, la presi busca hacer campaña a favor de Morena

–Ya ni la chifla Mario Delgado, recorta calendario escolar

–Maru muestra prudencia por caso agentes de la CIA

Como era de esperarse, la presidenta Claudia Sheinbaum no se quedó callada ante las presiones de Donald Trump y le respondió directo que su gobierno sí está dando batalla al narco.

Esto salió después de que el presidente de Estados Unidos dijo que México no está haciendo lo suficiente contra el narcotráfico, pero Sheinbaum aclaró que no es así y que están trabajando duro en ese tema.

Aunque Sheinbaum puso sobre la mesa cifras, en donde asegura que bajaron casi a la mitad los homicidios dolosos, el desmantelamiento de dos mil quinientos narcolaboratorios, detenciones y abatimiento de cabecillas de cárteles; para los gringos esto es puro choro mareador de la presidenta.

Ayer ella dejó claro que no tiene el más mínimo interés de entregar al gobernador Rubén Rocha Moya y a compañía a las autoridades norteamericanas.

A esta pretensión de los estadounidenses, Sheinbaum solo atina en decir que “no hay pruebas para extraditarlos”. Así que quiere darles a los güeros puro atole con el dedo.

Trump amagó con atacar a los cárteles mexicanos si el gobierno de la Cuarta Transformación no pone orden a la ola de narcopolíticos. Solo resta esperar si el presidente Trump cumple su palabra o también es puro choro mareador.

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La presidenta ya está que no la calienta ni el sol con el asunto de Rubén Rocha Moya. Ayer se notó cansada, irritada, visiblemente molesta y hasta arrinconada mientras respondía a las preguntas sobre el incómodo caso del gobernador de Sinaloa acusado de narco.

Justo ayer, la presidenta anunció que hará una gira por todo el país para explicar al pueblo bueno y sabio la importancia de la independencia nacional.

Estos recorridos los harán tanto la presidenta como legisladores y funcionarios del gobierno federal. En el fondo, esta estrategia o cortina de humo busca impulsar a Morena rumbo a las elecciones del 2027. Ni más, ni menos.

La presidenta juntó a diputados y senadores de Morena, PT y Verde, y les jaló las orejas –con guante blanco, eso sí– para que no se les olvide que la soberanía nacional no se negocia, y que el proyecto de nación es mucho más importante que andar peleando por huesos y candidaturas. Pide a gritos que la defiendan.

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A Mario Delgado, flamante secretario de Educación, se le hizo fácil recortar el ciclo escolar 2025-2026, dizque por el Mundial de Futbol y la ola de calor.

La noticia cayó como balde de agua fría entre padres, maestros y hasta organizaciones que, con justa razón, no ven con buenos ojos que la educación sirva de moneda de cambio para quedar bien con la FIFA… o con el termómetro, o lo que es peor, con el gobierno cuatrotero que no terminará las obras en la CDMX, y temen que en pleno mundial las calles se conviertan en reverendo caos.

Lo que no dicen en la SEP es cómo van a remediar el rezago educativo que ya venía arrastrando el país, y que la pandemia dejó todavía peor. ¡Ah, pero eso sí! Siete semanotas de clases al caño, y los niños, pues ya verán cómo le hacen. De por sí…

Y lo peor, todo esto se decidió en el despacho de Delgado sin consultar ni a los dires las escuelas ni a los padres. Porque aquí, el consenso es tan escaso como el aire acondicionado en las aulas.

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Ayer, durante su visita a juaritos, la gobernadora Maru Campos abordó la confrontación que mantiene con la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la intervención de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra de Chihuahua.

Maru aplicó la de “aquí no hay nada que declarar”. Supo capotear la pregunta. Prefirió dejarlo en manos de la Fiscalía y pedir paciencia para que las investigaciones avancen. Una decisión que huele a prudencia, pero también a que no quiere meterse en camisa de once varas.

Fiel a su estilo, la gober le puso el cascabel al gato y le mandó un mensaje directo a Sheinbaum, que ya no es solo presidenta, sino protagonista de todo drama político nacional.

La gober se aventó a pedir respeto mutuo entre gobiernos, como quien dice: “Ni te metas conmigo, ni yo contigo”. Esto después de que Claudia se fue con todo contra los gobernadores del PAN por sus reuniones con la española Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; pero la gobernadora de Chihuahua dejó claro que aquí nadie está para andar personalizando las broncas.

“No hagamos las cosas personales”, recomendó, y la verdad, tiene razón. El país y los estados tienen problemas de sobra para que los representantes populares anden echándole más leña al fuego.