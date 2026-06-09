Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la respuesta de Estados Unidos al derribo de un helicóptero estadounidense por parte de Irán es “muy fuerte, muy poderosa”.

“Creo que es muy importante responder. Derribaron un helicóptero y estamos respondiendo en este mismo momento”,dijo Trump a Jonathan Karl de ABC,

El mandatario abía advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes

“La misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada”, dijo el Centcom.

Medios estatales de Irán reportaron explosiones en una isla iraní del estrecho de Ormuz.

Según informó la agencia de noticias semioficial iraní Mehr, citando a residentes locales que oyeron “varias explosiones en la zona”, se han escuchado explosiones en la ciudad costera iraní de Sirik.

Según Mehr, también se escucharon explosiones en Bandar Abbas y Qeshm, localidades que limitan con el estrecho de Ormuz.

“Anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz”, había escrito Trump en su red Truth Social antes de los ataques en respuesta.

Aunque dijo que los dos pilotos resultaron ilesos, enfatizó que “Estados Unidos debe responder a este ataque”.

“Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos con mucha más soltura otros idiomas. Rompan sus compromisos y pasaremos al que dominamos mejor”, declaró por su parte en X el negociador en jefe de Irán, el poderoso presidente del Parlamento Mohamad Baqer Qalibaf.

ElUniversal