Al menos 100 personas han muerto por ébola menos de un mes después de que las autoridades declararan un brote de la enfermedad en el este de República Democrática del Congo, informaron las autoridades.

Los ataques contra trabajadores de la salud por parte de residentes enfurecidos, el escepticismo entre algunos residentes y los conflictos armados en puntos críticos siguen dificultando los esfuerzos para frenar la propagación.

Las autoridades han confirmado 550 casos de la enfermedad hasta el domingo, con 101 fallecidos y 19 recuperaciones, según el reporte más reciente publicado a última hora del lunes. Sin embargo, se cree que el número de casos es mayor porque el brote se confirmó con semanas de retraso, y la respuesta también ha sido complicada porque el virus no cuenta con una vacuna o tratamiento aprobados.

El brote más reciente de ébola está causado por el raro virus Bundibugyo, que no tiene una vacuna o tratamiento aprobados, a diferencia del virus Zaire, responsable de la mayoría de los 16 brotes anteriores de la enfermedad en el país.

Independent