La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realiza trabajos de reparación de un hundimiento registrado sobre la Avenida Tecnológico y la calle Cesáreo Santos, debido a que la descarga en la red de alcantarillado cumplió su vida útil y ocasiono la falla en la tubería.

La Arquitecta Ileana Baca, del departamento de Alcantarillado, explicó que, este tipo de hundimientos no son previstos debido a que la tubería existente concluye su vida útil, al tratarse de infraestructura de concreto con varios años de antigüedad, la cual es reemplazada por material PVC.

“Trabajamos en la reparación del hundimiento expuesto, el cual se presentó debido a que la vida útil de la descarga llego a su fin y afectó la tubería por ser de material de concreto, por lo que, será reemplazada por tubería de PVC, material de una mayor durabilidad y una vida útil más extensa” detalló.

Como parte de las acciones, se reemplazarán 12 metros de tubería de 6 pulgadas de diámetro, utilizando maquinaria especializada como camión de volteo, retroexcavadora, una cuadrilla operativa y una unidad Vactor para dar mantenimiento a los pozos de visita.

Debido a las labores, se está afectando temporalmente la circulación del carril central y baja velocidad sobre la Avenida Tecnológico en el sentido de sur a norte, sin embargo, se trabaja de manera coordinada con Seguridad Vial, para que el flujo vehicular continúe sin inconveniente.

Asimismo, informó que, el departamento de bacheo participará en las labores para realizar la reposición del pavimento una vez sean concluidos los trabajos de sustitución de infraestructura.

El personal de la JMAS trabaja de manera continua para concluir las reparaciones en el menor tiempo posible y restablecer la circulación vehicular de la zona.