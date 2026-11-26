La Secretaría de Cultura, en colaboración con Fundación Azteca, invita a niñas, niños y jóvenes de Cuauhtémoc a formar parte de la orquesta y coro infantil “Esperanza Azteca”, que iniciará actividades en este municipio en enero de 2027.

Durante la presentación de la convocatoria estuvieron presentes la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez Gutiérrez; el director general de Desarrollo Cultural, Gustavo Macedo Pérez, y la directora de la Red Nacional de Orquestas y Coros “Esperanza Azteca”, Sonia Alicia Liceaga Domínguez.

Alejandra Enríquez explicó que esta nueva agrupación se suma a las ya existentes en el estado, como parte del trabajo conjunto entre la dependencia y Fundación Azteca para fomentar el desarrollo musical, la responsabilidad y la sensibilidad entre la niñez y juventud chihuahuense.

La funcionaria destacó que, en el marco del Encuentro Nacional de Orquestas y Coros “Esperanza Azteca”, que se llevará a cabo en la ciudad de Chihuahua, se impulsa la formación de nuevos talentos mediante el acercamiento a distintos instrumentos musicales y el aprendizaje de su ejecución.

“Pongamos en valor el habitar en comunidad; este es un esfuerzo formativo para aprovechar la vocación musical presente en nuestro estado, para que las y los participantes conozcan los diferentes instrumentos que forman parte de una orquesta y aprendan a ejecutarlos”, indicó.

Las audiciones se realizarán del 18 al 22 de enero de 2027 en la Escuela Secundaria Federal 18 “Último Emperador Azteca”, en Cuauhtémoc. Los requisitos pueden consultarse en secretariadecultura.chihuahua.gob.mx.

La convocatoria está dirigida a niñas, niños y jóvenes de 6 a 17 años, sin necesidad de contar con experiencia musical previa y con autorización de madres, padres o tutores.