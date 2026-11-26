Personal operativo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realiza trabajos de sustitución de 85 metros de tubería de la red general de alcantarillado sobre la calle Morelos, en el tramo comprendido entre la avenida Waterfill y la calle Hermanos Galeana, debido al deterioro de la infraestructura existente, que ya había llegado al final de su vida útil.

El ingeniero Antonio Gámez, coordinador del distrito 2 de alcantarillado de la JMAS, informó que, los trabajos comenzaron luego de recibir reportes por brotes de agua residual en el cruce de las calles Morelos y Hermanos Bravo, por lo que, al realizar la revisión, el personal detectó daños en la tubería de concreto y un hundimiento no expuesto, por lo que se determinó sustituir la línea.

“Estamos trabajando en la sustitución de 85 metros de línea de drenaje por material PVC, ya que la tubería existente era de concreto y había llegado al fin de su vida útil, por lo que, al recibir el reporte de brotes en una alcantarilla, revisamos y nos percatamos que había un hundimiento no expuesto de la línea”, explicó.

Detalló que, las labores se realizan a una profundidad de dos metros, con el apoyo de una cuadrilla operativa, una retroexcavadora y un camión de volteo (dompe), para instalar 85 metros de tubería de PVC de 8 pulgadas de diámetro, además de cinco descargas domiciliarias.

“Con esta sustitución buscamos evitar nuevos problemas de hundimientos y mantener un flujo adecuado del drenaje en esta calle”, señaló.

Agregó que, una vez concluida la instalación de la tubería, se realizarán trabajos de limpieza y mantenimiento en la red de alcantarillado con apoyo de un equipo Vactor, a fin de asegurar su correcto funcionamiento.

Asimismo, indicó que, se contempla terminar los trabajos este miércoles, para posteriormente entregar el área al departamento de Bacheo, para la reposición del pavimento.

Debido a estas labores, permanece cerrado el tramo de la calle Morelos, entre la avenida Waterfill y la calle Hermanos Galeana, por lo que, se pide a los automovilistas utilizar vías alternas y conducir con precaución.

La JMAS agradece la comprensión de los vecinos y automovilistas ante las molestias temporales que estos trabajos puedan ocasionar.