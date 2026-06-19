Ciudad Juárez.- A pesar de los avisos que advierten sanciones superiores a los 2 millones de pesos para quienes arrojen basura, escombro o cualquier tipo de desecho en una acequia ubicada en el suroriente de la ciudad, el lugar continúa acumulando una gran cantidad de residuos.

@juareznoticias.com Advierten multas millonarias, pero la acequia sigue convertida en basurero ♬ sonido original – juareznoticias

La acequia se localiza en el cruce de las calles Durango y Francisco Bocanegra, donde es posible observar muebles en desuso, colchones, bolsas de basura y diversos objetos arrojados tanto al interior del canal como en sus alrededores.

Durante un recorrido por la zona se constató que el cauce contiene agua estancada y presenta condiciones de contaminación visibles. Además de los residuos sólidos, el sitio genera olores desagradables y se ha convertido en un hábitat para diversas especies de aves, insectos y otros animales.

Vecinos señalaron que con el aumento de las temperaturas durante la temporada de calor existe preocupación por la proliferación de insectos, situación que podría generar problemas de salud y afectar a quienes viven cerca del lugar.

En el sitio permanece un aviso que advierte sobre las multas aplicables a quienes sean sorprendidos arrojando desechos en la acequia; sin embargo, la acumulación de basura evidencia que el problema persiste.

Un video captado en el lugar muestra las condiciones actuales de la acequia, donde pueden observarse los residuos acumulados tanto dentro del canal como en sus márgenes.