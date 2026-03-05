Una cuadrilla de trabajadores del área de Control de Tráfico de la Coordinación General de Seguridad Vial, realizó trabajos de aplicación de pintura en algunas vialidades, con el fin de reforzar la seguridad de guiadores y peatones.



Dichas acciones consistieron en la delimitación de pasos peatonales, ejes centrales, cordones de banqueta y líneas de frenado en las siguientes calles y avenidas.



– Avenida Vicente Guerrero y calle Fray Marcos de Niza

– Carretera Panamericana y calle Roberto Fierro Villalobos

– Calle Margarita Flores

– Calle Privada Salvador Esparza, frente a la Escuela Primaria Independencia

– Avenida de Los Aztecas hasta la calle Elisa Griensen



Los trabajos de mantenimiento a la señalización horizontal en distintos puntos de la ciudad son permanentes y con ello se busca la mejora continua en la seguridad y el orden de las vialidades.



La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad