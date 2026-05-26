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Participa comunidad universitaria de la UACJ en el Día Naranja

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Dentro de los espacios de esta casa de estudios, la comunidad universitaria participa como lo ha realizado a lo largo de esta campaña, en la conmemoración del Día Naranja, declarado el día 25 de cada mes.

El color naranja promueve la concientización y la prevención de la violencia contra mujeres y niñas. Por ello, en esta fecha la comunidad universitaria se une para participar portando una prenda u accesorio naranja, en apoyo a esta compaña impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La UACJ reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad y la construcción de entornos seguros, incluyentes y libres de violencia para todas y todos.

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