Luego de cinco días de partidos consecutivos y la presencia de más de 50 mil aficionados concluyó el Xokerball Americup 2026 con gran éxito, por lo que el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuellar, expresó que se seguirá apoyando estos eventos masivos.

Expresó que la gente estuvo muy contenta en este evento y siempre estuvo lleno el estadio que fue construido de manera provisional en la Plaza de la Mexicanidad.

“En las mañanas acudían niños de las escuelas, en las tardes y noches gente que asistía a los partidos de manera gratuita, a la ciudadanía le gustó mucho y valió la pena este torneo”, comentó.

Destacó que se tuvo un saldo blanco en este campeonato al que acudieron representantes de 16 países y en el que todo fue muy positivo, por lo que se seguirá buscando traer más de este tipo de eventos.

Venezuela logró el tercer lugar mientras México el segundo y el campeón en esta edición 2026 fue la selección de Brasil.