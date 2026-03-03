Con el objetivo de acercar la ciencia y la tecnología a las nuevas generaciones, la Dirección de Investigación y Posgrado de la UACH, en coordinación con el Colegio de Bachilleres Plantel 1, presentó la conferencia titulada “La importancia de la robótica en la formación de estudiantes”, impartida por la Dra. Graciela Ramírez Alonso.

La actividad representó un esfuerzo orientado a despertar el interés científico entre adolescentes, mediante el acercamiento a temas tecnológicos que forman parte del desarrollo educativo contemporáneo y que fortalecen habilidades vinculadas con la innovación y la resolución de problemas.

Esta iniciativa contó con la colaboración de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, instituciones que impulsan proyectos enfocados en la divulgación científica y la formación académica en áreas estratégicas del conocimiento.

El director de la Dirección de Investigación y Posgrado, Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, destacó la importancia de generar espacios académicos que acerquen la ciencia a estudiantes de nivel medio superior. Por su parte, la jefa de Investigación de la dependencia, Dra. Yesenia Mendoza Villalobos, subrayó el valor de estas actividades como herramientas para fortalecer vocaciones científicas desde edades tempranas.

A través de acciones de divulgación y vinculación educativa, la Universidad Autónoma de Chihuahua reafirma su compromiso con la promoción del conocimiento científico y la formación de futuras generaciones interesadas en la investigación y la innovación tecnológica.